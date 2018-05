Cagliari, i progetti di Giulini: Lopez confermato, Barella può restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una salvezza conquistata a fatica, il Cagliari pensa già alla prossima stagione. Il presidente Tommaso Giulini ha confermato mister Lopez e sta riflettendo sul futuro di molti elementi della rosa: la nuova squadra verrà costruita intorno a Cragno, Romagna e Pavoletti, mentre Barella potrebbe restare ancora un anno in Sardegna. I rossoblù cercheranno un'alternativa a Cigarini, mentre Cossu e Dessena non dovrebbero essere confermati, così come Sau e Farias. Ancora incerto, invece, il destino del nordcoreano Han. Lo riporta Tuttosport.