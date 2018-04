Cagliari, il ds Carli: "Se ci salviamo mi concedo una sbronza epocale"

© foto di Federico De Luca

Marcello Carli, nuovo direttore sportivo del Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l'Inter: "Qui in Sardegna ho trovato un mondo speciale. Il club ha una storia e rappresenta una regione intera. Hai la sensazione di partecipare a un progetto importante. Il presidente Giulini è un fiume d'idee ma adesso bisogna salvarsi. Mancano quattro-cinque punti. Il Cagliari è un gruppo vero che ha saputo mettersi l'elmetto dopo essere stato risucchiato in zona retrocessione. L'Inter? Se pensiamo di aver già perso e di rimandare la salvezza ad altre gare sbagliamo tutto. Dobbiamo fare la partita della vita. Lo scudetto? La Juve ha travolto la Samp come se a Madrid non fosse successo niente. Il Napoli invece fatica ad assorbire le delusioni. Il sogno nel cassetto da ds del Cagliari? Se ci salviamo mi concedo una sbronza epocale. E' una vita che non bevo ma il sogno Cagliari vale un'eccezione alla regola".