Cagliari, il Tottenham si muove per Barella: pronti 40 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham si fa avanti in concreto per Nicolò Barella. Secondo quanto riferito dai media britannici, gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 35 milioni di sterline, pari a 40 milioni di euro, per il centrocampista del Cagliari, nel mirino praticamente di tutte le big di Serie A.