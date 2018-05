Cagliari, incontrato anche Maran: Juric resta in pole per la panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari attende ancora di conoscere il nome del proprio allenatore per la prossima stagione. Diego Lopez, almeno di ribaltoni dell'ultima ora dovrebbe lasciare la panchina dei sardi e per la sua sostituzione è stato sondato il terreno anche con Rolando Maran, in uscita dal Chievo Verona. Ivan Juric resta comunque in pole. A riportarlo è Sky Sport.