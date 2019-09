Cagliari-Inter 0-1 al 45', decide il colpo di testa del Toro Martinez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è da poco concluso il primo tempo di Cagliari-Inter. Al termine dei primi 45 l'Inter è avanti grazie alla rete di Lautaro Martinez

Le scelte iniziali - Antonio Conte conferma l'undici che ha battuo il Lecce nella gara d'esordio: Lautaro con Lukaku davanti, in mezzo al campo Brozovic, Sensi e Vecino, mentre in difesa ancora una volta Ranocchia e D'Ambrosio visto che de Godin (in panchina) e de Vrij non sono ancora al meglio. Nel Cagliari c'è Olsen fra i pali, mentre in attacco al fianco di Joao Pedro c'è Cerri, con il Cholito Simeone in panchina.

Ci pensa Lautaro (con l'ausilio del VAR) - La partita non brilla per bellezza e fluidità, serve un episodio per sbloccare la gara. Alla mezz'ora di gioco il vantaggio dei nerazzurri con il colpo di testa di Lautaro Martinez, la specialità della casa. Serve però il VAR per convalidare il gol: le immagini dimostrano che l'attaccante dell'Inter era tenuto in gioco, seppur di pochissimo, al momento del cross di Sensi.

Cerri non trova il pari - L'Inter, nonostante il vantaggio, continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio, lasciando un po' di spazio al Cagliari. A pochi minuti dalla fine del primo tempo arriva l'occasione più grande per il Cagliari, ma Cerri non riesce a pareggiare. Dopo la conclusione di Nainggolan ribattuta da Ranocchia, il pallone arriva sui piedi di Joao Pedro che serve Cerri in area di rigore: conclusione di prima intenzione che non trova lo specchio della porta.