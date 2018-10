Cagliari, Ionita: "Coi viola punto importante per trovare continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Cagliari Artur Ionita ha commentato così il pari di questa sera con la Fiorentina: "Più che le partite con la Moldavia è stato stancante il viaggio di ritorno. Non importa comunque: la squadra ha lavorato bene tutta insieme e ha conquistato un pareggio meritato. Avremmo potuto vincere con la palla capitata a Joao Pedro, però dobbiamo ricordare anche l’occasione di Chiesa, dunque va bene così. A centrocampo siamo tutti molto duttili, il mister ci chiede di cambiare spesso posizione. A me ogni tanto tocca il lavoro sporco ma non mi lamento di certo. Per me è una grande soddisfazione giocare in questa squadra. Per noi questo punto è importante, iniziamo a dare continuità. Domenica affrontiamo il Chievo e sarà fondamentale cercare la vittoria. Stiamo crescendo, dobbiamo fare qualcosa di più in fase di realizzazione ma sono sicuro che miglioreremo, a cominciare già dalla prossima partita". Lo riporta il sito ufficiale dei rossoblù.