Cagliari, Joao Pedro: "Un onore indossare la 10 in questa squadra"

Fonte: cagliaricalcio.com

Joao Pedro, trequartista del Cagliari è stato protagonista sui social della rubrica Q&A. Queste le sue risposte ai tifosi: "10 è il sogno di ogni bambino. Quando sono arrivato era libero, per me è stato davvero un onore poterla scegliere e indossare in una squadra così importante come il Cagliari”.

Su cosa faccia prima della partita: “Cerco di memorizzare più cose possibili che poi proverò in campo. Ascolto musica, cerco di stare tranquillo. Giocare a calcio è un piacere, siamo fortunati a fare ciò che facciamo, dobbiamo divertirci e far divertire”.

Sul pubblico della Sardegna Arena: “Sinora abbiamo sempre avuto lo stadio pieno... Questo ci dà una grande forza, fa la differenza. Ne approfitto per ringraziare i tifosi e invitarli a restare sempre al nostro fianco”.