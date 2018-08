Cagliari, Klavan: "Zidane idolo, ma ammiro Maldini. E quanti record"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ragnar Klavan, neo-difensore del Cagliari, ha così parlato al sito ufficiale del club sardo: "Le mie aspettative sono di dare il massimo per gli obiettivi stagionali. Tutto ciò che possiamo fare è questo. Sono un ragazzo calmo e questo mi ha sempre aiutato nella carriera, sia nei vari campionati che con la Nazionale. Ogni passo è stato storico: sono stato il primo estone in Olanda, Germania, nelle coppe europee, il primo a segnare in A. E ora anche in A... è qualcosa di eccezionale. Cagliari è bella, ci sono stato un solo giorno. La gente si diverte. Ruolo? Ad inizio carriera non facevo il centrale, all'inizio ero un mediano poi un terzino. Due persone mi hanno ispirato: mio padre e Zidane, anche se da difensore ho sempre ammirato Maldini, il migliore. Liverpool? Esperienza eccezionale. In due anni ho avuto un buon impatto e ho lasciato un buon ricordo ai tifosi. Ho giocato in tante parti del mondo, categorie, e penso che il modo migliore per spiegare certe cose stia nella frase di Bob Paisley, per la quale una squadra ha bisogno di legame forte tra pubblico, club e calciatori. Con questa connessione tra le tre parti possono arrivare risultati straordinari. Sono felice di far parte di questa famiglia. Forza Casteddu!".