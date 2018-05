Cagliari, l'agente di Deli svela: "Lo seguivano già da prima del Foggia"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista Francesco Deli è stato tra i migliori nella stagione partita male e conclusa quasi ai playoff del Foggia. Possibile che il giocatore nella prossima estate diventi un nome interessante per squadre di A, così TuttoCalcioPuglia ha contattato Stefano Guercini, agente del ragazzo. Queste le sue dichiarazioni più salienti: "Senza dubbio già prima di arrivare al Foggia era ricercato da vari club di B. Lo scorso anno scegliendo il Foggia, abbiamo fatto una scelta ben precisa anche guardando il modulo adottato da Stroppa e quest’anno, nel passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2, per Deli non è cambiato molto. Quando siamo arrivati in Puglia la squadra era al terzo posto in Serie C e la scelta di rifiutare squadre di categoria superiore ci venne anche ‘criticata’ da miei colleghi e dai compagni di squadra del calciatore. Futuro? Ha un contratto di altri quattro anni. Lui lo ha dichiarato recentemente ad un’iniziativa benefica: ha nel cuore Foggia e le vicende societarie non ne hanno modificato il pensiero. E’ chiaro che c’è l’interesse di squadre di A, è innegabile e lo sa anche la società. Con il ds non abbiamo fatto ancora il punto sulla situazione, ci siamo dati appuntamento e ne parleremo nelle prossime settimane. Può far comodo a quasi tutte le squadre di Serie A. E’ inevitabile che le società più piccole si mettano nelle condizioni di investire su un calciatore emergente per poi eventualmente rivenderlo successivamente ad un prezzo maggiore. E’ il gioco del campionato italiano. Il Cagliari era una delle società interessate già prima del suo arrivo a Foggia, potrebbe essere una di quelle pronte ad aprire un discorso".