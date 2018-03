Cagliari, la missione di Lopez: scordare i tre esoneri e restare in sella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL TREND El Jefe, 314 presenze da calciatore con la maglia del Cagliari, ha giocato per dodici stagioni in Sardegna che è diventata di fatto casa sua. Un anno più tardi, inizia nei Giovanissimi del Cagliari come allenatore, poi la Primavera e da lì secondo. Nella stagione 2013-2014, l'esordio da tecnico in prima sostituito però ad aprile da Ivo Pulga. Bologna e Palermo sono avventure che culminano con esoneri, al Cagliari è entrato adesso in corsa a ottobre al posto dell'esonerato Rastelli.

LA SITUAZIONE ATTUALE Scordare i tre esoneri in carriera e restare in sella alla formazione di Giulini è certamente il must per Diego Luis López Breijo da Montevideo. Ha nettamente alzato la media punti stagionale di Massimo Rastelli ma il Cagliari, dove Lopez sta valorizzando Barella e Romagna ma deve far fronte alla tegola Joao Pedro e a un Pavoletti che non segna ancora come sperato, è sempre a pochi punti di distanza dalla salvezza. Il futuro dipenderà certamente da questa ma anche dalla volontà di Giulini e dagli investimenti che vorrà fare nella prossima stagione, nonostante il contratto in scadenza nel 2019 per l'uruguaiano.

Contratto fino a: 2019

Stipendio: 500mila euro a stagione

Permanenza: 60%