Cagliari, la salvezza passa anche dai canterani Barella e Deiola

Fiorentina in trasferta, Atalanta in casa. La salvezza del Cagliari passa per queste ultime due complicate sfide che i sardi dovranno affrontare con la cattiveria agonistica che in questa stagione si è vista solo a tratti. L'esempio da cui ripartire è l'ultima gara contro la Roma, una sfida persa dagli uomini di Diego Lopez ma comunque giocata con l'atteggiamento giusto.

Dietro il miglioramento di squadra c'è il passaggio alla difesa a 4, ma pure la crescita di alcuni interpreti di centrocampo come Nicolò Barella e Alessandro Deiola. Due canterani dalle caratteristiche diverse ma che proprio per il loro legame con la società sarda possono dare qualcosa in più alla squadra. Barella è il nome sulla bocca di tutti, anche per le oramai note voci di mercato riguardanti le big italiane ed europee. Deiola invece è venuto fuori alla lunga grazie ad una crescita costante coronata e testimoniata dall'ottima prova offerta contro i giallorossi, gara in cui ha dato sostanza in entrambe le fasi di gioco. Ecco perché la salvezza del Cagliari, nelle ultime due giornate, passerà anche e soprattutto dai loro piedi.