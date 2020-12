Cagliari, la situazione s'aggrava: il club comunica che c'è un quinto positivo, è Adam Ounas

Con un comunicato, il Cagliari ha reso noto che c'è un nuovo positivo al Covid-19 in rosa: "Il Cagliari Calcio comunica che l’ultima serie di controlli effettuati ha evidenziato la positività al Covid-19 di Adam Ounas: il calciatore è stato prontamente isolato come stabilito dalle normative in vigore. Negativi gli altri tamponi ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra, che prosegue l’isolamento domiciliare fiduciario: gli atleti, come previsto dal protocollo, potranno continuare a svolgere l’attività di allenamento e partita. Il Club resta in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".

Ounas si aggiunge a Godin, Nandez, Simeone e Pereiro ed è quindi il quinto positivo in casa Cagliari. Nel prossimo turno, la squadra di Di Francesco affronterà l'Hellas a Verona.