Cagliari, Leverbe: "Voglio dare una mano e conquistarmi il riscatto"

Maxime Leverbe, difensore del Cagliari, si è presentato in conferenza stampa: "Spero di riuscire a trovare un po' di spazio e di poter dare una mano alla squadra per raggiungere la salvezza. L'esperienza a Olbia mi ha aiutato a crescere visto che è stata la prima da professionista. La Serie A è un campionato molto importante, tra i primi 5 al mondo e sono orgoglioso di essere in un club storico come il Cagliari. Il riscatto? Prima di tutto darò tutto in campo e in allenamento, poi spero di farmi notare e a fine stagione di aver convinto tutti. Spero di poter raggiungere il livello dei miei coetanei Barella e Romagna".