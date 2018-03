Cagliari, Lopez: "Mi sarebbe piaciuto vedere Barella in Nazinoale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico del Cagliari Diego Lopez dopo la vittoria in rimonta sul Benevento: “Siamo venuti qui, abbiamo fatto la partita. Peccato per il gol preso all’inizio, sono stati bravi loro perché è stato un bel gol. Alla fine eravamo in quattro punte, credo che i ragazzi abbiano fatto una grande prestazione, se avessimo preso un altro gol sarebbe stato molto complicato. Barella? Mi sarebbe piaciuta una sua convocazione, è un ragazzo che continua a lavorare, in lui vedo sempre grande lavoro e questo è fondamentale per la sua carriera. La Nazionale arriverà anche per lui”.