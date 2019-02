Cagliari, Maran: "Anche Cerri ko, è un momento in cui serve essere forti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Parma, una gara che affronterà con una lunghissima lista di infortuni: "Cerri si è fermato anche oggi, Romagna lo convoco ma difficilmente sarà utilizzabile. In questo momento abbiamo tanti indisponibili, bisogna essere forti e affrontare le cose di petto. Bisogna agire da uomini e affrontare il momento tutti insieme. Bradaric ha aggiunto una settimana di lavoro, non è al top della condizione ma sta crescendo. Il problema degli infortuni è che devi sempre considerare il tempo per il recupero della condizione dopo che la botta è assorbita. In campo dobbiamo avere meno paura, essere più sfrontati. Quando dico di prendere le cose di petto intendo quello, dare il massimo senza paure o ansie. Dobbiamo ritrovare quelle prestazioni che avevano emozionato i nostri tifosi. Dobbiamo scrollarci di dosso le paure e compattarci".

Sul Parma: "Ha vinto più in trasferta che in casa, la dice lunga sulle caratteristiche di una squadra che parte col baricentro basso e ti attacca in contropiede. Noi dobbiamo attaccare e difendere in undici, col coltello fra i denti, sapendo che ogni pallone è importante. Serve una partita di altissimo livello. Per la voglia che abbiamo dentro può diventare una gara complicata, dovremo essere bravi a leggere le fasi e le transizioni. Concedere troppe ripartenze al Parma sarebbe pericoloso, dobbiamo portare il fuoco in campo ma gestendolo accuratamente. Ho rivisto la gara dell’andata tante volte, dobbiamo fare tesoro degli errori pur sapendo che loro hanno giocatori forti: dobbiamo avere iniziativa e nessuna paura. La testa è quello su cui dobbiamo puntare, in settimana i ragazzi si preparano al meglio ma poi si sciolgono al primo episodio negativo: dobbiamo evitarlo, è una questione mentale".