© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dell’Horse Country di Arborea in occasione dei Premi USSI, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato dell'esordio in Nazionale di Barella: "Ha subito dimostrato in campo il piglio giusto: ha grande responsabilità, ha voluto trasmettere il suo entusiasmo ed è un enorme motivo di orgoglio per noi e per la città. Credo che sia per lui sia solo l’inizio di una grande avventura in Nazionale. Ora è tornato galvanizzato da queste due partite e sarà pronto a dare una mano anche a noi”.

Domenica si va a Firenze: “La Fiorentina è un’ottima squadra che gioca bene ed ha grande qualità con campioni che possono decidere la partita da un momento all’altro. Sappiamo che dovremo fare il massimo per provare a fare risultato a Firenze".

Momento positivo: "Siamo felici che le cose stiano andando bene. Quando siamo partiti ho detto ai ragazzi e in pubblico che cercheremo sempre di dare il massimo, di non uscire mai dal campo con qualcosa da rimproverarci, il mio successo è quello di proporre e vedere una squadra mai doma”. Sulla prossima gara con la Fiorentina aggiunge: “Siamo appena ad inizio settimana, parlare di scelte è ancora presto: il modulo provato a Oristano è stato un test in caso possa servire in eventualità, di solito lo faccio in allenamento”.