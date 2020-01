© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Milan, l'allenatore del Cagliari Rolando Maran è tornato sul brutto ko incassato dalla sua squadra nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus: "C'è tanta rabbia, volevamo partire in questo anno in un modo diverso. Dovevamo essere perfetti e non lo siamo stati, ma questo ci ha permesso di essere concentrati e sul pezzo in tutta la settimana".

