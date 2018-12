© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha commentato così il pareggio arrivato contro la Roma nel finale in nove uomini: "Nessuno lo immaginava ma noi ci credevamo e lo hanno dimostrato i ragazzi che hanno fatto un secondo tempo incredibile, anche in 9 abbiamo avuto la lucidità per far gol e ci portiamo a casa il premio giusto per una grande prestazione. Non è la prima volta e questo dimostra che c'è grande carattere e convinzione, con tante assenze poteva essere difficile ma abbiamo fatto una buona gara, abbiamo trovato il gol di Sau, e dobbiamo cavalcare gli aspetti positivi".