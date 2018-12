Cagliari, Maran; "Carattere e gioco, pareggio con la Roma meritato"

Fonte: cagliaricalcio.com

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, commenta così il pareggio ottenuto con la Roma. Queste le sue parole riportato dal sito ufficiale dei sardi: "Un risultato meritato, per il carattere ma non solo. Nonostante le tante assenze, abbiamo provato a fare la partita, in alcuni momenti abbiamo sofferto come naturale, ma abbiamo attaccato, creato occasioni: a guardare le statistiche siamo stati superiori alla Roma per possesso palla, tiri in porta e calci d’angolo ottenuti. Diamo merito ai ragazzi: sarebbe stato facile disunirsi invece non hanno perso la testa, hanno continuato a giocare e sono riusciti a recuperarla proprio nel momento nel quale tutto sembrava perso. Ha segnato Sau e sono felice anche per lui”.

Sul valore del pareggio: “Ci sono pareggi e pareggi: questo per come è stato ottenuto e per come l’abbiamo voluto vale qualcosa in più del semplice punto. Tutti i ragazzi che hanno giocato hanno dato segno di compattezza: chi va in campo è supportato dal resto del gruppo”.

Sulla tifoseria: “Si è creata una simbiosi con i tifosi che ci spingono ad esaltarsi insieme a loro. I nostri sostenitori vedono che la squadra può giocare bene o male ma non molla di un centimetro. I tifosi sono stati eccezionali: questo risultato è anche merito loro”.

Sui cambiamenti tattici: “Nel primo tempo la Roma ha corso molto e ci poneva pressione. Nella ripresa ho effettuato qualche accorgimento, siamo andati meglio. Ho chiesto a Joao di venire indietro a fraseggiare per avere più giocatori in grado di uscire dalla pressione, ma è qualcosa che il nostro trequarti fa spesso”.

Su Pavoletti e Cerri: “Leo non stava bene già ieri per un fastidio ai flessori della coscia sinistra, avevamo deciso di vedere come andava il riscaldamento ma alla fine non ce la siamo sentita di rischiarlo. Devo fare i complimenti a Cerri, sta crescendo di partita in partita: è un altro segnale di come tutti vogliano la maglia da titolare e quando ce l’hanno, lottino per tenersela stretta”.

Su Napoli e Lazio: “Mi aspetto una continua crescita. Quel che dimostriamo sul campo è la voglia di essere protagonisti della partita. Dobbiamo volare bassi, senza fare proclami, lavorare, migliorarci, confermare le nostre certezze”.