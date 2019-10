Cagliari, Maran: "Che mentalità, grande prestazione. C'è entusiasmo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Torino, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Per come è stata giocata la partita e dopo il pareggio cercavamo ancora la vittoria, mi fa piacere la mentalità messa in campo, crediamo sempre nei tre punti, portiamo a casa un risultato positivo su un campo difficile. Potevamo chiudere la gara prima, non ci siamo riusciti, usciamo con un punto ma con una grandissima prestazione,. Non stiamo facendo i conti, stiamo cercando di migliorarci ogni giorno e sappiamo che dobbiamo farci trovare sempre pronti, i ragazzi stanno lavorando in questo modo e si stanno regalando una bella classifica. Ci abbiamo provato, siamo arrivati al tiro tante volte e abbiamo creato opportunità per vincere, ai ragazzi non posso rimproverare nulla e ci godiamo questo momento. Questa deve essere la nostra identità. Europa League? Alzare l'asticella significa crescere e diventare più bravi, cercando di non lasciare nulla di intentato, dobbiamo fare in modo che il nostro rendimento sia alto attraverso le nostre motivazioni, poi la classifica diventa una conseguenza. Sta crescendo la personalità di questa squadra, abbiamo in organico giocatori che vantano parecchie partite in questa categoria, stanno migliorando la personalità di questa squadra e la personalità è uno degli aspetti più importanti per migliorare".