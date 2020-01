Cagliari, Maran: "Domani non è decisiva per me. Serve ritrovare fiducia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Brescia, il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato anche della sua posizione dopo gli ultimi quattro ko consecutivi: "Non sarà una gara decisiva per ma, lo sarà per il Cagliari, perché dobbiamo ripartire assolutamente, conta la squadra, non Maran. Dobbiamo andare alla ricerca di una ripartenza, ma basta davvero poco per far ripartire la marcia".

