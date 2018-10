Cagliari, Maran: "Fiorentina pericolosa, ma non abbiamo paura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"A Firenze non saranno disponibili Lykogiannis, Srna, Farias e Klavan". Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parte dalla situazione infortunati per presentare la partita contro la Fiorentina: "Al gruppo si unisce Doratiotto. Ci siamo allenati molto bene, anche questa volta ci sono tutti i presupposti per fare la gara che abbiamo preparato. I giocatori impegnati in Nazionale sono tornati in salute e rispetto all'ultima volta hanno fatto più allenamenti con il gruppo".

Barella?

"Ha un entusiasmo contagioso, scende in campo con una voglia che hanno in pochi. Non soffre per nulla il gran parlare attorno al suo nome e le voci di mercato".

Viola?

"Conosciamo i pericoli della Fiorentina ma non abbiamo paura".