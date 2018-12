Cagliari, Maran: "Focalizziamo l’immagine del gol di Sau. Pajac cresce"

"Dovremo essere più che perfetti contro il Napoli"

In conferenza stampa, Rolando Maran parla così in vista della prossima sfida al Napoli. Ecco quanto sintetizzato da CalcioCasteddu.it: "Mancheranno Castro, Lykogiannis e Pavoletti. Bisogna ripartire dall’immagine del gol di Sau, perché per riuscire a fare cose importanti dobbiamo voler rivivere quel momento. Dovremo essere più che perfetti. Questi giorni Ionita si è allenato ma valuterò all’ultimo. Faragò mi da garanzie in tutti i ruoli, l’essere duttile è il suo vantaggio”.

I pareggi: "Questa capacità di rimanere in partita superando momenti di difficoltà è un valore aggiunto. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa nelle partite, ma abbiamo dimostrato carattere. Gli approcci sono stati sempre positivi e dovremo essere bravi ad alzare l’attenzione prima di subire il gol”.

Gli attaccanti: "Per un attaccante segnare è fondamentale. È stato un bel vedere sia per me che per Farias, Cerri e Sau. Dobbiamo focalizzare l’immagine del gol di Sau perché dobbiamo sempre essere consapevoli di quello che vogliamo. Per domani voglio ancora ragionare sugli aspetti fisici e mentali prima di scegliere l’attacco da schierare”.

Pajac e Bradaric: “Si è guadagnato il campo con il lavoro. Sta migliorando e deve migliorare ancora su certi aspetti. Parte alla pari con gli altri. Bradaric? Con la Roma ha fatto bene, è ingeneroso definirlo in calo".