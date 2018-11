Cagliari, Maran: "Grande reazione. Possiamo fare anche meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Sky Sport, dopo la gara contro la SPAL, parla l'allenatore del Cagliari, Rolando Maran: "La reazione dopo il 2-0 è molto positiva. Grande risposta sia dal punto di vista del gioco che del carattere. C'è grande consapevolezza nei nostri mezzi. Oggi non ci siamo persi d'animo e siamo riusciti a tornare a casa con un punto. Abbiamo grandi margini di miglioramento, dobbiamo lavorare sodo per fare sempre meglio. Non ci dobbiamo precludere nulla. Dobbiamo sempre entrare in campo per ottenere il massimo. Usciamo dal campo con aspetti positivi, ma anche aspetti su cui dobbiamo lavorare. Pavoletti? Vive un momento magico, è sempre un giocatore con morale sempre alto, positivo".