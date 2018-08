Cagliari, Maran: "Mi aspettavo esordio diverso, archiviamo e ripartiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta sul campo dell'Empoli. "Mi aspettavo un esordio diverso da parte della squadra, abbiamo fatto vedere cose diverse rispetto ad oggi. In certi momenti abbiamo provato a costruire, oggi eravamo troppo diversi. Poteva capitare una giornata del genere in qualche amichevole di prestigio invece che oggi, da questo dobbiamo trarre delle indicazioni facendo modo che non succeda più. Non siamo stati precisi, ci siamo allungati, abbiamo concesso tanto e ci ha portato a disunirci. Dobbiamo archiviarla facendo tesoro degli errori commessi".