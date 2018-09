Cagliari, Maran: "Momento positivo ma il post-sosta è un'incognita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste alcune delle parole di Rolando Maran, tecnico del Cagliari, alla vigilia della gara contro il Milan. Le riporta TuttoCagliari.net. "Siamo in un momento positivo, chiaro che quando si torna dalla Nazionale ci sono sempre delle incognite. Il lavoro svolto in settimana ha sicuramente dato dei segnali positivi. I Nazionali? Tutti sono tornati senza portare scorie da queste trasferte. Klavan? E' a disposizione. Milan? E' una squadra che sta bene e che sappiamo che può crearci problemi se non viene affrontato nel modo giusto. Giocare con loro deve essere ancora più stimolante per giocare al meglio questa gara. La sosta? Bisogna dimostrare che la pausa non ha cambiato il nostro buon momento. Abbiamo lavorato con l'entusiasmo giusto, questo è senz'altro positivo".