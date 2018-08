Cagliari, Maran: "Non abbiamo fatto la partita che dovevamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro l’Empoli: “Non abbiamo fatto la partita che dovevamo, oggi siamo stati troppo diversi da quello che eravamo stati fino ad ora. È stata una giornata storta che dobbiamo archiviare, ogni tanto capita. Siamo arrabbiati, purtroppo è capitata alla prima giornata e non lo volevamo. Non posso commentare quello che succedeva lo scorso anno, sicuramente quest’anno dobbiamo fare prestazioni diverse e trovare continuità. Il nostro è un centrocampo tecnico, è vero che oggi abbiamo sbagliato troppo. Nella prima mezz’ora abbiamo sbagliato di più dal punto di vista tecnico e questo ha determinato la partita. Abbiamo perso un po’ di riferimenti, dobbiamo essere squadra sempre. È una giornata troppo diversa dal nostro livello solito. Abbiamo costruito comunque tante occasioni da rete, ci siamo complicati la vita con questi errori e non siamo rimasti lucidi. Dobbiamo cercare di essere più corti e compatti”.