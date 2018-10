Cagliari, Maran: "Stimo Pioli, Barella gioca da veterano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un'intervista rilasciata a Dribbling, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato della sfida contro la Fiorentina e non solo: "Sarà una gara particolare, il ricordo di Davide è ancora fresco, è un ulteriore motivo per ricordarlo anche se non c'è bisogno".

Su Pioli?

"Oltre un avversario è un amico, stimo l'uomo e il professionista, sarà un piace incontrarlo".

Su Fiorentina-Cagliari?

"Sono due squadre che vanno a cercare il risultato attraverso il gioco, dovremo fare il massimo".

Sulla Sardegna?

"Ogni angolo riserva delle sorprese enormi".

Sul Cagliari del passato?

"Aumenta il senso di responsaibilità, l'orgogliodo di guidare un club così prestigioso".

Suo figlio nello staff?

"Mi aiuta come gli altri collaboratori, lui deve filmare tutti gli allenamenti che facciamo".

Cosa dice ai suoi figli?

"Di credere nei sogni. Lei sta sognando? Sempre":

Su Barella?

"Ha avuto un grandissimo impatto,è così giovane ma quando lo vedi in campo gioca con il piglio di un veterano, in allenamento va sempre a mille, bisogna frenarlo".