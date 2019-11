Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida contro il Lecce, Rolando Maran ha parlato anche di quel che teme dell'undici di Fabio Liverani. "È un collettivo collaudato, ha fermato Juve e Milan: è una squadra che sta bene e che cerca di dare l'impronta alla partita. Per quanto riguarda gli ex sono tutti ragazzi bravi, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra".

Clicca qui per la conferenza stampa live di Maran