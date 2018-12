© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Rolando Maran, tecnico del Cagliari, riportate da ItaSportPress dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Chievo. “Abbiamo dimostrato che tenevamo a passare il turno. La vittoria è meritata ed è arrivata grazie a una prestazione molto soddisfacente anche da parte di chi finora ha giocato meno. Vincere aiuta a vincere. Cerri non mi sorprende, sta crescendo e sono contento che abbia trovato il gol così come Farias domenica scorsa”.