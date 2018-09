Cagliari-Milan 1-0 al 45': Joao Pedro segna, Bonaventura spreca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un primo tempo ricco di emozioni, il Cagliari è avanti per una rete a zero sul Milan alla Sardegna Arena. Inizio folgorante dei padroni di casa, che trovano subito il vantaggio con Joao Pedro, lesto a raccogliere la respinta del palo sulla conclusione di Pavoletti e a battere un Donnarumma non esente da responsabilità. Per il brasiliano, al rientro dopo la squalifica di sei mesi per doping, è la fine di un incubo. I primi 15' sono tutti di marca sarda: l'onnipresente Barella si inventa un destro clamoroso, il palo gli nega la gioia del gol. Il Milan fa molta fatica ma riesce gradualmente ad alzare il baricentro e crea diversi pericoli dalle parti di Cragno. Bonaventura per due volte ha l'occasione giusta, ma spreca malamente. Il forcing finale dei rossoneri non produce gli effetti sperati, si va al riposo sull'1-0.