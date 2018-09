Cagliari-Milan 1-0, la rinascita di Joao Pedro: il brasiliano sblocca al 4'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sblocca subito il match della Sardegna Arena e a segnare è l'uomo più atteso in casa Cagliari, Joao Pedro. Il brasiliano raccoglie la respinta del palo sulla conclusione precedente di Pavoletti e mette dentro bucando un Donnarumma non esente da colpe. Match in salita per il Milan, colpito in contropiede dopo una buona iniziativa di Suso e troppo distratto in difesa.