Cagliari-Napoli, formazioni ufficiali: fuori Insigne e Mertens

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti sorprende ancora. Perché nel match di oggi contro il Cagliari non ci sarà né Insigne né Mertens insieme a Milik. Secondo la formazione resa nota dal club azzurro dovrebbe essere Fabian ad agire nel tandem offensivo, con Zielinski largo a sinistra a centrocampo (ma non è da escludere una inversione di ruoli). Spazio anche per Ounas e Diawara, con Callejon e Hamsik in panchina. In difesa Malcuit la spunta su Hysaj. Nel Cagliari invece c'è Farias davanti in attacco al posto dell'infortunato Pavoletti. Solo panchina per Cerri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Farias. A disp. Aresti, Rafael, Andreolli, Pajac, Cigarini, Dessena, Cerri, Sau. All. Maran

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Zielinski; Fabian, Milik. A disp. Meret, Karnezis, Hysaj, Albiol, Luperto, Hamsik, Rog, Callejon, Younes, Mertens, Insigne. All. Ancelotti