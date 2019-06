Cagliari, nelle prossime settimane il futuro di Han: lui vuole restare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kwang-Song Han, nordcoreano di proprietà del Cagliari - ma in prestito al Perugia - vorrebbe rimanere in Sardegna. Nelle prossime settimane verrà svelato il suo futuro, come spiega Il Corriere dello Sport: diciannove presenze e quattro reti, non numeri da capogiro ma che potrebbero comunque indurre il Cagliari a tenerlo.