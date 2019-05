© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il viaggio a Betlemme del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, si legge sul Corriere dello Sport, ha congelato le trattative fra il Cagliari e tre giocatori col contratto in scadenza a fine giugno, ovvero Darijo Srna, Luca Cigarini e Simone Padoin: per quest'ultimo tutto lascia pensare ad un prolungamento con ingaggio ridotto rispetto a quello attuale, mentre il croato sembra sempre più vicino all'addio ad un anno dal suo sbarco in Sardegna. Quindi Cigarini, la cui situazione è ancora in via di definizione: con un ritocco dell'ingaggio potrebbe restare, dopo essersi conquistato la chance di conferma sul campo. Sullo sfondo, attento alla situazione del regista, c'è comunque il Parma.