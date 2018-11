Cagliari, Passetti: "Barella non ha prezzo. Col Napoli rapporti cordiali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Passetti, dg del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Marte' per commentare l'interessamento del Napoli per il centrocampista Nicolò Barella: "Vi do una risposta banale, non sappiamo quanto vale e non ci interessa, noi stiamo continuando un percorso di crescita della squadra che sta dando i primi frutti. All'interno di questo percorso lui ha un ruolo importante, anche Nicolò è molto felice, poi non so cosa succederà, ma è solo pensando al presente che si costruisce il futuro. Anche in estate ci sono stati degli interessamenti che non sono stati valutati di portata per un’eventuale cessione, stiamo continuando assieme un percorso di crescita ed è giusto che sia così. Col Napoli ci sono rapporto cordiali, abbiamo completato l’operazione Pavoletti in tempi piuttosto rapidi e siamo molto contenti perché Leonardo è un giocatore forte ed una persona eccezionale, mette il gruppo prima di tutto".