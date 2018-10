Cagliari, Pavoletti: "Quest'anno abbiamo molta più personalità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante rossoblù Leonardo Pavoletti, autore del gol del pari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal terreno di gioco del Franchi dopo il fischio finale di Fiorentina-Cagliari, partita terminata sul punteggio di 1-1: "Il gol più bello l'ho segnato ieri (nascita del figlio, ndr): oggi mi sentivo leggero come non sono mai stato. Il bello del calcio è anche questo. Mi ci voleva la nascita di un figlio per tornare a far gol di piede. La Fiorentina stava giocando bene ma si è abbassata: siamo riusciti ad allungare gli spazi perché si era abbassata e poi abbiamo giocato bene. Quest'anno è un'altra musica, abbiamo molta più personalità e voglia di giocare. L'anno scorso ci sono state cose difficili da spiegare, quest'anno abbiamo voglia di fare meglio. Barella? Non si scopre ora, noi lo vediamo tutti i giorni al campo che talento è. Per ora ce lo teniamo stretto e ce lo culliamo noi".