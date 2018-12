© foto di Federico Gaetano

All'intervallo è 0-0 tra Cagliari e Napoli. Fabio Pisacane, difensore rossoblù, dopo il duplice fischio di Doveri è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Bisogna fare altri 45 minuti ad alta intensità e non abbassare i ritmi, il Napoli è bravo in velocità. Per me è una partita come le altre, da napoletano fa un certo effetto, ma ora sono a Cagliari e penso al Cagliari.