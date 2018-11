Cagliari, rinnovo in vista per Joao Pedro: firmerà fino al 2023

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rinnovo in vista per Joao Pedro con il Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante ha infatti trovato l'accordo per prolungare per altri due anni il suo contratto con i sardi, attualmente in scadenza nel 2021. Nei prossimi giorni arriverà la firma, per fissare la nuova data nel 2023.