Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: c'è Manolas, Farias dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuna sorpresa nelle scelte di Rolando Maran, che schiera Srna, Ceppitelli, Klavan e Padoin davanti a Cragno. In mezzo gamba e tecnica con Faragò, Bradaric e Ionita, davanti Pavoletti sarà supportato da Farias e Joao Pedro.

Di Francesco fa la conta degli infortunati ma recupera in extremis Kostas Manolas, in dubbio fino all'ultimo. Il greco comporrà il quartetto difensivo insieme a Florenzi, Fazio e Kolarov. A centrocampo, con Nzonzi c'è Cristante, mentre Under, Zaniolo e Kluivert agiranno alle spalle di Schick.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Joao Pedro, Farias; Pavoletti.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick.