Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: Kalinic e Paloschi dal 1'. Prima da titolare per Villar

Tra polemiche e rinvii per l'emergenza Coronavirus, la Serie A prova comunque ad andare avanti. Cagliari-Roma è una delle poche partite del 26° turno a disputarsi regolarmente: alla Sardegna Arena sarà una sfida fondamentale per le due squadre, che in campionato stanno vivendo un momento molto difficile. I sardi non vincono da dieci giornate, mentre i giallorossi hanno ritrovato il successo domenica scorsa dopo tre sconfitte consecutive.

Paulo Fonseca, come aveva preannunciato, lascia fuori Edin Dzeko e schiera Kalinic dal 1', supportato da Under, Mkhitaryan e Kluivert. In mezzo, prima volta da titolare per Villar, che farà coppia con Cristante. Rolando Maran continua ad affidarsi al 4-3-1-2 che è marchio di fabbrica e dà fiducia ad Alberto Paloschi in coppia con Joao Pedro. A centrocampo c'è Oliva e non Cigarini, il grande ex Nainggolan agirà sulla trequarti.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Paloschi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; 1Villar, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.