Cagliari, Romagna: "A Firenze per fare punti. Fiorentina squadra forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Cagliari, Filippo Romagna, ha parlato in vista della partita tra Fiorentina e la squadra sarda ai microfoni di Radiolina: "La Fiorentina è una squadra molto forte, ha giocatori interessanti. A me piace Biraghi, ha un buon piede e calcia bene le punizioni. Non sarà facile andare a Firenze e vincere ma noi ci proveremo perché vogliamo dare continuità alla vittoria col Bologna. Il nostro obiettivo è la salvezza e cercheremo di raggiungerlo il prima possibile. Astori? A Cagliari ha lasciato il segno. E il giorno della tragedia scrissi un messaggio al ds Rossi dove gli spiegavo che non me la sentivo più di indossare la maglia numero 13 per rispetto di Davide".