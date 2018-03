Cagliari, Romagna: "Un onore indossare la 13 di Astori, giusto ritirarla"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Federico Gaetano

Filippo Romagna ha indossato, in questa stagione, la maglia numero 13 che era stata di Davide Astori. In settimana la decisione del club di ritirarla in onore del difensore scomparso domenica scorsa, oggi il centrale rossoblù ha così commentato ai microfoni di Premium Sport: "E' stato un onore vestire quella maglia, l'ho sempre detto, dal primo minuto. Il giorno della partita ho mandato un messaggio a Rossi, dicendo che non volevo quella maglia. Lui mi ha risposto che già ci avevano pensato e chiaramente il numero 13 è stato ritirato. E' stata una settimana molto strana, abbiamo uno stimolo in più per vincere".