Cagliari, Simeone: "Con la Fiorentina gara speciale. Astori è con me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da L'Unione Sarda, l'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha parlato così in vista della sfida al suo passato, la Fiorentina: "Sono concentrato sul campo, sarà una partita speciale ma non devo pensare al passato, bensì a correre e combattere".

Astori?

"Lui è sempre con me, come domenica scorsa a Bergamo, la sua città. Ecco perché con l'Atalanta è stata una partita particolare. Ho ripensato a lui, una persona a cui era facile volere bene. A Cagliari il ricordo di Davide si è trasformato in una spinta che mi arriva da lassù".