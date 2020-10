Cagliari, Simeone: "Voglio continuare così e dimostrare al ct che merito la Nazionale"

Magic moment per Giovanni Simeone, che dopo la rete in Nazionale ha trovato anche i suoi primi 50 gol italiani: “Arrivare a 50 gol dopo essere stato in Nazionale mi dà forza per fare ancora di più e mi motiva, sento che la strada è quella giusta. Il primo gol era per mia madre, avevo parlato con lei e le avevo detto che se avessi segnato il gol sarebbe stato per lei. È stato un viaggio lungo per il ritorno, ma la vittoria è stata impressionante. Non si vinceva da moltissimo tempo e vedere come i miei compagni davano tutto in ogni giocata è stato impressionante. Sento che devo proseguire su questa strada, fare gol e dimostrare al ct che merito di stare in Nazionale”.

Qui l’intervento completo.