Cagliari, Srna: "Male il VAR. Giocato bene ma siamo stati sfortunati"

Dario Srna, difensore del Cagliari, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Sassuolo: "Bella partita, abbiamo giocato bene, il gol all’ultimo secondo è stata sfortuna - riporta TuttoCagliari.net - Questa è casa nostra e cercheremo di rendere sempre le cose difficili a tutti. Non mi piace parlare di me, la squadra è al primo posto. Sarei stato più felice con i tre punti, ma Var e rigore hanno rovinato le cose. Cosa penso del Var? In questo caso penso che sia stato un male, ma in generale penso sia utile. Diciamo cinquanta e cinquanta".