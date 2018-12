Cagliari, tutti su Barella: lo vuole anche Sarri al Chelsea

Fonte: Sport Mediaset

Il Chelsea si è messo in fila per Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari, già seguito da Inter, Juventus, Roma e Napoli, sarebbe una delle volontà precise di Maurizio Sarri e del suo vice Gianfranco Zola. I rumors parlano già di un'offerta da 45 milioni recapitata ai sardi, ma dalle società non ci sono conferme. Nessuna trattativa avanzata, ma c'è comunque un interesse forte come quello delle italiane. Il presidente Giulini non vorrebbe cederlo a gennaio, ma se si dovesse scatenare un'asta diventerebbe difficile vederlo in Sardegna fino alla fine del campionato.