Cagliari, Zenga: "Contento di vedere Mihajlovic in forma. Gran momento del Cholito"

Il tecnico del Cagliari Walter Zenga si presenta ai microfoni di Sky Sport insieme a Sinisa Mihajlovic, ne nasce un simpatico siparietto con i due che si sono sfidati anche sui calci d'angolo durante il pareggio tra Bologna e Cagliari: "Io ho rischiato di più sui corner, abbiamo sbagliato i tempi di battuta. Conosco bene Sinisa e lui conosce me, li avevo preparati molto bene. Ma sono felice perché ho visto un grande amico, sono contento che stia bene".

Avete avuto diversi problemi con le sostituzioni.

Possiamo fare cinque cambi, ma se si fanno male uno alla volta diventa complicato.

Come valuta la prestazione di Simeone?

Simeone ha segnato quattro gol in quattro partite, direi che è bello così. Volevo tirarlo fuori, ma per la storia delle sostituzioni non ho potuto.

Mihajlovic affronterà l'Inter: che partita sarà?

Io penso all’Atalanta, ma se penso al Bologna dico che sta bene in campo: Sinisa è bravo a trasmettere la sua grinta, a fine partita continuavamo a urlare ai nostri ragazzi. "Dai che lo facciamo" urlava Miha, "Forza, non lo prendiamo" rispondevo io.

Pensate di poter puntare ancora più in alto?

Bisogna sempre crederci, se non ci credi non ha senso giocare a pallone.