Caicedo-Immobile, la coppia funziona: Lazio-Genoa 2-0 all'intervallo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi cercava conferme dalla sua Lazio dopo le due vittorie consecutive tra campionato ed Europa League e i suoi ragazzi, fino a questo momento, non lo stanno deludendo. Al termine dei primi 45', i biancocelesti sono in vantaggio per 2-0 contro il Genoa, grazie alla grande capacità di concretizzare le poche occasioni concesse dalla difesa ospite.

È Caicedo, preferito a sorpresa a Luis Alberto, a sbloccare il match e portare avanti i capitolini dopo appena 7', sfruttando da due passi una comoda sponda di testa di Milinkovic-Savic. Il Genoa prova a reagire con il solito Piatek, ben controllato dalla marcatura di Acerbi. Romulo, Medeiros e Hiljemark cercano di aiutare il polacco alzando il pressing ma una palla persa in uscita da Bessa spiana la strada al raddoppio dei padroni di casa: Parolo vede il corridoio per Immobile e serve l'attaccante, che in diagonale fa 2-0. Ballardini a questo punto inserisce Kouamé al posto di Spolli e cambia modulo, passando al 4-3-1-2 senza ottenere, per ora, grandi risultati. La Lazio sembra essere in totale controllo della partita.