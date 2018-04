Cairo: "Nel 2015 volevo Gasperini, ma Preziosi non volle liberarlo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Tuttosport, in cui ha svelato un retroscena che riguarda Gian Piero Gasperini: "Pochissimi allenatori sono capaci di valorizzare al massimo i giovani come fa lui. Volevo portarlo al Toro nel 2015, ma era vincolato al Genoa da un altro anno di contratto. Il 4 giugno di quell’anno Ventura venne da me e mi disse che non intendeva continuare a guidare la squadra perché si sentiva stanco e terribilmente spremuto dalla quarta stagione consecutiva alla guida del Toro. Lo invitai a soprassedere, ma, nel frattempo, studiai un’alternativa, qualora Ventura non ci ripensasse. E l’alternativa era Gasperini: lui fu subito entusiasta, ma temeva che i nove anni juventini potessero condizionare l’opinione di una parte della tifoseria. Gli dissi che i tifosi lo avrebbero apprezzato subito, ma Preziosi non volle liberarlo. Ventura tornò dalle vacanze e decise di continuare. L’anno dopo, Gasperini passò all’Atalanta".